Multidão comparece ao enterro em Kiev de líder da revolução de Maidan

Centenas de pessoas se reuniram no Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, no centro de Kiev, neste sábado (18), para assistir ao funeral de um ativista ucraniano morto em combate no leste e que foi um dos líderes do movimento pró-europeu na Praça Maidan.



Roman Ratuchny morreu em 9 de junho perto de Izium, na região de Kharkiv, onde as forças ucranianas lutam contra o Exército russo que invadiu o país em 24 de fevereiro.



Um comício está programado para acontecer na Praça da Independência de Kiev (Maidan, em ucraniano), e o caixão será depositado no cemitério de Baikové, no sul da capital, onde muitos ucranianos proeminentes estão enterrados.



Rauchny foi um dos primeiros estudantes a protestar na Praça da Independência, no final de 2013, onde mais tarde iniciou-se o movimento de protesto pró-europeu, conhecido como Euromaidan. Esta mobilização levou à saída do então presidente, o pró-russo Viktor Yanukovych, em 2014.