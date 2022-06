Ataques aéreos israelenses atingiram instalações militares do Hamas na Faixa de Gaza, neste sábado (18), em resposta ao lançamento de foguetes procedente do enclave palestino, liderado pelo movimento islâmico - anunciou o Exército israelense.



"Há pouco, em resposta ao ataque com foguetes, os aviões [militares israelenses] atacaram vários alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza", disse o Exército em um comunicado.



Os ataques ocorreram depois que o Hamas "lançou um foguete (...) contra civis israelenses no sul de Israel", afirmou o Exército, explicando que o projétil foi interceptado pelas defesas aéreas de Israel.