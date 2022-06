O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que raramente viaja para fora da capital do país, Kiev, desde o início da invasão russa, fez neste sábado (18) sua primeira visita à cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia.



Um vídeo divulgado pela Presidência ucraniana mostra Zelenky inspecionando um edifício residencial bastante danificado e tendo reuniões com autoridades locais.