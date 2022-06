Estados Unidos defendem 'papel vital' da OEA

A Organização dos Estados Americanos desempenha "um papel vital", afirmou nesta sexta-feira (17) o chefe da diplomacia americana para a América Latina e o Caribe, Brian Nichols, após as críticas de vários países da região à OEA.



"Considero que a OEA está desempenhando um papel vital no nosso hemisfério e continua sendo uma instituição-chave", disse Nichols durante um ato organizado pelo Diálogo Interamericano, um centro de reflexão em Washington.



"Desempenha um papel crucial em uma série de temas, mas a democracia é provavelmente o mais importante deles", disse.



Nichols destacou que a OEA tem sido uma observadora-chave das eleições, favorece a democracia e o Estado de direito, presta assistência aos países e é o fórum onde os países da região podem discutir temas.



"Queremos nos assegurar de que continue desempenhando um papel vital", acrescentou.



Durante a Cúpula das Américas, celebrada na semana passada em Los Angeles, vários países, sobretudo México e Argentina, criticaram a OEA. O presidente argentino, Alberto Fernández, chegou a pedir uma troca de chefia em alusão ao secretário-geral Luis Almagro.



"A OEA, se quiser ser respeitada e voltar a ser a plataforma política regional para a qual foi criada, deve ser reestruturada, removendo de imediato aqueles que a conduzem", disse.



"Há alguns países que criticaram a OEA por talvez ser franca demais na defesa da democracia e dos direitos humanos e acho que temos que ser claros e mais transparentes entre nós sobre o que significa quando assumimos estes compromissos em torno da democracia, a separação de poderes, a institucionalidade forte no nosso hemisfério", afirmou Nichols nesta sexta-feira.



"Se são apenas palavras, então sim, talvez a OEA seja franca demais, mas se significam alguma coisa, vamos defendê-las como me sinto orgulhoso de tê-lo feito no caso da Nicarágua", explicou.



"O fato de a OEA ter aprovado resoluções condenando eleições fraudulentas na Nicarágua é uma evidência de sua contínua vitalidade", detalhou.



Almagro não se pronunciou publicamente sobre as críticas.