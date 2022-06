Wall Street encerra com disparidade uma semana volátil

A bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (17) com disparidade após a queda da véspera em um mercado volátil e afetado pela falta de convicção dos investidores.



O índice industrial Dow Jones recuou 0,13%, enquanto o Nasdaq, de valores tecnológicos, subiu 1,43% e o S&P; 500 teve alta de 0,22%.



Para Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners, com a proximidade de um fim de semana prolongado que deixará o mercado fechado na segunda-feira, reduziu a presença de operadores nesta sexta, puxando a capacidade de Wall Street de seguir uma direção clara.



Durante o dia, registrou-se o vencimento das opções, que são produtos financeiros que permitem apostar na evolução das ações e dos índices, seja para cima ou para baixo.



Esse "dia das bruxas", como dizem os operadores, é tradicionalmente fonte de maior volatilidade porque diminuem as transações.



"Foi um dia para nada", disse Forrest, "embora sempre seja bom terminar mais acima".



"Os mercados caíram muito, mas ainda não o suficiente para dizer que chegaram a um fundo, sendo assim tivemos um pequeno descanso técnico", disse Karl Haeling, da LBW.



