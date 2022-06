Petróleo fecha em baixa por medo de recessão

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (17) por medo de uma recessão e indicadores decepcionantes dos Estados Unidos.



O barril de Brent para entrega em agosto recuou 5,98% a 113,12 dólares, enquanto o barril de WTI, para entrega em julho, recuou 6,28%, a 109,56 dólares.



"É uma boa notícia para os preços da gasolina" às vésperas de um feriado prolongado nos Estados Unidos, disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



"O aumento das taxas de juros em todo o mundo vai afetar o bolso dos consumidores e isso provocará uma destruição da demanda e uma queda nos preços", disse o analista.



O Federal Reserve (Fed, banco central americano) elevou na quarta-feira as taxas de juros em 0,75 ponto percentual para combater a inflação galopante, o que implica o risco de uma desaceleração da economia.



Por isso, o medo de uma possível recessão nos Estados Unidos e nos principais países consumidores de petróleo pesaram nos preços.



O galão de gasolina nas bombas dos Estados Unidos diminuiu quase 10 centavos na sexta-feira a 5 dólares. "Espero que a gasolina diminua outros 5 centavos por galão nos próximos sete dias, disse Lipow.



O WTI recuou mais de 7% desde a sexta-feira passada e o Brent, mais de 6%, e voltaram aos níveis de preços no fim de maio e começo de junho, respectivamente.



Um novo indicador dos Estados Unidos decepcionou o mercado.



A atividade industrial nos Estados Unidos desacelerou mais do que o previsto em maio, o que evidenciou uma contração da produção manufatureira, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Fed.