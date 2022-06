A Polícia Federal anunciou nesta sexta-feira (17) que foram identificados os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips entre o "material" encontrado em uma área remota da Amazônia, onde um dos suspeitos de seu assassinato disse tê-lo enterrado junto com o corpo do indigenista brasileiro Bruno Pereira.



"A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense", informou a PF em um comunicado.