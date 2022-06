Um morto e vários feridos em explosão em mesquita no Afeganistão

Uma explosão em uma mesquita no norte do Afeganistão matou pelo menos uma pessoa e feriu sete outras durante as orações desta sexta-feira, informou a polícia.



A explosão ocorreu na província de Kunduz, no norte, em um distrito onde dezenas de fiéis foram mortos em um ataque a bomba semelhante em abril passado.



O porta-voz da polícia provincial, Qari Obaidullah Abedi, disse que uma pessoa morreu na mesquita Alif Birdi, no distrito de Imam Shahib.



"Os explosivos foram colocados dentro da mesquita. A explosão ocorreu no momento da oração", explicou à AFP.



Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade por este ataque.



O número de ataques no país diminuiu desde que o Talibã chegou ao poder em agosto passado. Mas em abril, durante o mês sagrado do Ramadã, e também no final de maio, houve uma série de atentados mortais que mataram dezenas de pessoas.



A maioria foi reivindicada pela organização terrorista Estado Islâmico e foi dirigida principalmente contra a comunidade xiita.