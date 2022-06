China organiza cúpula virtual do Brics na próxima semana

O presidente chinês, Xi Jinping, vai liderar, na próxima semana, uma cúpula virtual dos líderes do grupo Brics, que também inclui Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.



Será a primeira reunião desse grupo desde o início da crise na Ucrânia.



Esse influente grupo de economias emergentes formado em 2009 reúne 40% da população global e representa quase 25% do PIB mundial.



Xi presidirá a reunião virtual do Brics em 23 de junho, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta sexta-feira, citando a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Hua Chunying.



Três de seus membros - China, Índia e África do Sul - se abstiveram de votar em uma resolução para condenar a invasão russa da Ucrânia.



China e Índia têm fortes vínculos militares com a Rússia e compram quantidades significativas de petróleo e gás.



Em um telefonema com seu homólogo russo, Vladimir Putin, na quarta-feira (15), Xi manifestou seu apoio a questões de "soberania e segurança", levando os Estados Unidos a pedir a Pequim que evite se colocar do "lado errado da história".