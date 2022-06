Príncipe herdeiro saudita visitará Turquia em 22 de junho

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, visitará a Turquia em 22 de junho - disse nesta sexta-feira (17) à AFP um funcionário de alto escalão que pediu para não ser identificado.



Trata-se de um sinal de que os dois países estão superando as tensões pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.



Esta é a primeira visita do príncipe à Turquia desde o assassinato do jornalista no consulado saudita em Istambul, em outubro de 2018. Sua morte chocou o mundo e elevou a tensão entre essas potências regionais rivais.



O programa da visita será anunciado "durante o fim de semana", disse a mesma fonte.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitou a Arábia Saudita no final de abril e se encontrou com o príncipe herdeiro, antes de viajar para Meca.