Ataque russo contra cidade do sul da Ucrânia deixa dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram, e 20 ficaram feridas nesta sexta-feira (17), em um ataque russo contra a cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia - informou o governador da região, Vitaly Kim.



"Dois mortos e 20 feridos em bombardeios contra um bairro residencial, até agora", disse Kim em sua conta no Telegram.



Mikolaiv, uma cidade portuária e industrial de cerca de meio milhão de pessoas antes da guerra, continua sob controle ucraniano, mas está localizada perto da região de Kherson, ocupada pelos russos desde o início da invasão em 24 de fevereiro.



Os combates nesta região são menos intensos do que no Donbass (leste), mas os Exércitos ucraniano e russo se enfrentam em ataques diários de artilharia. Moscou tem Mikolaiv como alvo, porque está situada na rota para Odessa, o principal porto da Ucrânia.



Pouco antes, Kim afirmou que quatro conjuntos residenciais foram "atingidos" por mísseis russos, assim como uma "instalação", sem especificar se é um complexo militar.



"As operações de resgate continuam", acrescentou.