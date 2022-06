Impossível retirar civis da fábrica de Severodonetsk sem 'cessar-fogo total', diz governador

É impossível retirar civis da fábrica química Azot em Severodonetsk, uma importante cidade no leste da Ucrânia, sem um "cessar-fogo total" - declarou o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, nesta sexta-feira (17).



"Sair da fábrica é possível apenas com um cessar-fogo total", disse Gaidai no Telegram.



Ele destacou ainda que qualquer tentativa de deixar a fábrica, onde 568 pessoas estão abrigadas, incluindo 38 crianças, é "impossível e perigosa", "devido aos bombardeios e constantes combates".



Severodonetsk é a maior cidade da região de Lugansk ainda sob controle ucraniano, mas é alvo de ataques russos há semanas.



As tropas russas concentram seus ataques na região do Donbass, no leste, que inclui Lugansk e Donetsk e é parcialmente controlada por separatistas pró-russos desde 2014.



Ao todo, cerca de 10.000 civis permanecem em Severodonetsk, que tinha em torno de 100.000 habitantes antes da guerra, segundo Gaidai.