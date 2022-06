O governo britânico confirmou, nesta sexta-feira (17), que o fundador da plataforma WikiLeaks, Julian Assange, será extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de ter divulgado documentos confidenciais.



"Em virtude da lei de 2003 sobre a extradição, a ministra assinará uma ordem de extradição, se não houver motivo para proibi-la", disse um porta-voz do Ministério do Interior, confirmando que a ministra do Interior, Priti Patel, assinou o decreto de extradição de Assange, que tem 15 dias para apelar desta decisão.