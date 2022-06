Presidente da Ucrânia diz a Macron que duvida da utilidade de falar com Putin

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse a seu colega francês Emmanuel Macron nesta quinta-feira que duvida da utilidade de conversar com o presidente russo Vladimir Putin para tentar acabar com a guerra na Ucrânia.



"Não tenho certeza de que exista a possibilidade de que o presidente da Federação Russa esteja disposto a ouvir" o que lhe dizem sobre isso, disse Zelensky em entrevista coletiva em Kiev com outros líderes europeus.



"Parece que atualmente Putin toma decisões e depois fala com alguém" sobre elas, continuou. "Isso não diz respeito apenas a Emmanuel [Macron]. Não tenho certeza de que atualmente existam líderes no mundo que possam forçar individualmente a Rússia a parar a guerra", acrescentou.



Zelensky estava respondendo a um jornalista que o questionou sobre a onda de críticas que Macron enfrentou recentemente, especialmente por ter pedido "para não humilhar a Rússia".



O chefe de Estado francês é um dos poucos líderes ocidentais que conversa regularmente com Putin, o que gera mal-entendidos na Europa Oriental. Macron disse que não descarta voltar a falar com seu colega russo, se considerar que as circunstâncias o exigiam.



"Em questões de segurança alimentar, também é necessário conversar com a Rússia, para tentar obter progressos", disse.



"Quando se abre uma janela de oportunidade, é útil pressionar para retomar as negociações", acrescentou, evocando a necessidade do fim da guerra na Ucrânia.



"Mas como sempre disse e hoje repito diante de vocês (...), as modalidades só serão decididas pela Ucrânia e seus representantes e, em particular, seu presidente", ressaltou.