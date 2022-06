Turista holandesa morre em ataque contra traficante brasileiro na Amazônia colombiana

Uma turista holandesa morreu no meio de um ataque de pistoleiros contra um traficante de drogas brasileiro em um restaurante na cidade amazônica de Leticia, no sul da Colômbia, informou a polícia nesta quinta-feira (16).



Dois homens armados em uma motocicleta mataram a tiros Celso Caldas de Lima e feriram mais duas pessoas que o acompanhavam, todos brasileiros, segundo o boletim policial.



Durante o atentado, uma holandesa que estava em uma mesa próxima ficou ferida e depois morreu no hospital. Consultada pela AFP, uma autoridade policial disse que ela estava em lá por turismo.



Caldas de Lima havia sido preso há cinco anos na Colômbia durante uma operação contra o narcotráfico.



Ele foi então acusado de estabelecer ligações entre o Clã do Golfo, a maior facção de traficantes da Colômbia, e a Família do Norte, uma das maiores do Brasil. A Interpol o buscava por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. A polícia não especificou por que ele estava livre.



Colômbia e Brasil compartilham uma fronteira de floresta de 1.600 quilômetros, por onde a cocaína fabricada pelos cartéis colombianos é traficada, denunciam as autoridades.



Com cerca de 143.000 hectares de folhas de coca plantados em 2020, segundo a ONU, a Colômbia é o maior produtor mundial dessa droga.