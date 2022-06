EUA pede à Rússia que abra portos ucranianos para liberar grãos

Os Estados Unidos exigiram nesta quinta-feira (16) que a Rússia concorde em abrir rapidamente os portos ucranianos para permitir a exportação de milhões de toneladas de grãos armazenados.



O secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, disse que a Rússia "deveria agir imediatamente para abrir esses portos e acabar com esta guerra". "A comida não deve ser usada como arma", disse ele em uma conferência após várias discussões na ONU.



Há semanas, a ONU negocia com Moscou, Kiev e Ancara um acordo que permite que os cereais ucranianos deixem o país e os fertilizantes russos retornem ao mercado internacional. Moscou reclama dos obstáculos às suas exportações devido às sanções que lhe foram impostas por invadir a Ucrânia.



Se um acordo for alcançado, o preço dos produtos deve cair e a crise alimentar mundial, que está sendo agravada pela guerra na Ucrânia, seria mitigada.



Vilsak disse esperar que os russos negociem "seriamente e não apenas para dar uma imagem" de boa vontade.



"Quero que a Rússia, em primeiro lugar, acabe com esta guerra e, em segundo lugar, garanta que negocia de boa fé para reabrir os portos e que o faça rapidamente. A necessidade é imediata", disse ele.



Questionado sobre um projeto do presidente Joe Biden para instalar silos na Polônia para armazenar grãos ucranianos, Vilsak disse que estão sendo feitos esforços para "reduzir o risco de perda de grãos" por roubo e também para cuidar de sua qualidade.



A Turquia disse na quarta-feira que está pronta para sediar uma "reunião de quatro vias" com a ONU, Rússia e Ucrânia para organizar a saída de grãos ucranianos pelo Mar Negro.



Dezenas de milhões de toneladas de trigo são armazenadas em portos ucranianos bloqueados pela Rússia e seu transporte tornou-se muito perigoso devido às minas espalhadas no Mar Negro.