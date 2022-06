Tribunal da ONU condena dois membros do Hezbollah por assassinato de ex-premiê do Líbano

O Tribunal Especial das Nações Unidas para o Líbano (TSL) condenou dois membros do Hezbollah à prisão perpétua à revelia pela morte de 22 pessoas em um ataque em 2005, incluindo o ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri.



"A Câmara de Apelações decide por unanimidade sentenciar (Habib) Merhi e (Hussein) Oneissi à prisão perpétua, a pena mais severa prevista pelo estatuto e regras do tribunal", disse a juíza Ivana Hrdlickova no tribunal com sede na Holanda.



Em 2020, o tribunal considerou que não havia provas suficientes para condenar Hussein Oneissi e Hassan Habib Merhi, mas a Promotoria recorreu da decisão. Em 10 de março, o tribunal anulou a absolvição desses dois réus e os considerou culpados de conspiração para cometer um ato de terrorismo e cumplicidade em homicídio doloso.



Ambos os homens estavam "plenamente cientes de que o ataque planejado no centro de Beirute mataria Rafic Hariri" e outros, enfatizou a juíza Hrdlickova.



Eles agiram com premeditação e se declararam culpados de crimes "extremamente graves" e "particularmente hediondos" que "mergulharam o povo libanês em um estado de terror", acrescentou.



É improvável que os dois homens sejam realmente presos, já que o movimento xiita Hezbollah se recusou a entregar os suspeitos. O Hezbollah também não reconhece o tribunal que julgou todos os suspeitos à revelia, incluindo Salim Ayyash, que já foi condenado à prisão perpétua em 2020.



Os três condenados estão atualmente foragidos, pois o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se recusa a entregá-los ao tribunal, que alertou que fecharia em breve devido à falta de fundos.



Rafic Hariri, o primeiro-ministro do Líbano até sua renúncia em outubro de 2004, foi assassinado em fevereiro de 2005 quando um kamikaze explodiu sua van carregada de explosivos na frente de seu carro blindado no centro de Beirute.



O ataque deixou outros 21 mortos e 226 feridos. O ataque também desencadeou manifestações que expulsaram a Síria do Líbano, após um destacamento militar de 29 anos. A sentença pode ser um dos últimos atos do tribunal.