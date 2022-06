Arrecadação mundial de doações ao papa teve leve aumento em 2021

O Óbolo de São Pedro, uma coleção anual mundial de doações ao papa para ações de caridade, atingiu quase 47 milhões de euros (49 milhões de dólares) em 2021, um pouco acima de 2020, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, anunciou nesta quinta-feira o Vaticano.



Em 2021, as doações dos fiéis atingiram 46,9 milhões de euros, enquanto as despesas atingiram 65,3 milhões, segundo um comunicado da assessoria de imprensa da Santa Sé. Este valor é ligeiramente superior aos 44,1 milhões de euros arrecadados em 2020, quando se registou um decréscimo acentuado face aos 53 milhões de euros arrecadados em 2019, antes do início da pandemia de covid-19.



O Óbolo de São Pedro coleta doações de dioceses, fundações e doadores privados para financiar certas atividades da Santa Sé e missões de caridade no exterior. Dos 67 países que contribuíram, Estados Unidos, Itália e Alemanha lideraram a lista, enquanto a África foi o continente que mais se beneficiou.



Cerca de 10 milhões de euros foram destinados a missões de assistência em todo o mundo (luta contra a pobreza, ajuda aos refugiados, projetos sociais, igrejas em dificuldade...), detalha o Vaticano. É a primeira vez que a Santa Sé publica um relatório detalhado sobre o Óbolo de São Pedro. O papa Francisco multiplicou medidas para melhorar a transparência financeira do Vaticano, no centro das atenções por suas gestões opacas.