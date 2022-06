Um comitê consultivo de especialistas americanos votou nesta quarta-feira (15) pela recomendação da vacina contra covid-19 da Moderna para crianças de seis meses a cinco anos, abrindo caminho para sua quase certa autorização nos Estados Unidos, com as primeiras aplicações possivelmente na próxima semana.



Os 21 especialistas do comitê fizeram o anúncio em uma sessão transmitida ao vivo. Por unanimidade, eles consideraram que os benefícios desta vacina para as crianças superam os riscos. As duas injeções, em dose reduzida em relação à de adultos, ainda precisam ser oficialmente autorizadas com urgência pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA).