O cientista Anthony Fauci, principal assessor da Casa Branca na reposta à pandemia de covid-19, testou positivo nesta quarta-feira(15) após um exame rápido de antígeno, informou o National Institutes of Health (NIH).



"No momento, ele está com sintomas leves", informou o NIH, acrescentando que o cientista de 81 anos recebeu o esquema vacinal completo, além de duas doses de reforço e não teve contato recente com o presidente americano Joe Biden.