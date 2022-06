EUA apela por entrega de armas à Ucrânia para conter avanço russo no Donbass

Estados Unidos e Otan apelaram nesta quarta-feira (15) para que seja acelerada a entrega de armas à Ucrânia para impedir a tomada da região do Donbass (leste) pelas tropas da Rússia, que recebeu o apoio da China em assuntos de "soberania" e "segurança".



Em Bruxelas, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, pediu nesta quarta-feira aos países ocidentais que mantenham o compromisso com a Ucrânia e enviem as armas que Kiev solicita com veemência para resistir à invasão russa.



Quase cinquenta ministros de Defesa, incluindo o ucraniano Oleksiy Reznikov, participaram do encontro paralelo a uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



"Não podemos nos dar o luxo de cruzar os braços e não podemos perder força. O que está em jogo é muito grande. A Ucrânia enfrenta um momento crucial no campo de batalha", acrescentou.



O principal tópico de discussão é como atender à demanda por armas pesadas e em maiores quantidades para responder ao avanço russo sobre o Donbass.



"Bruxelas, estamos esperando uma decisão", tuitou Myjailo Podoliak, assessor da presidência ucraniana.



Horas depois, o presidente americano Joe Biden anunciou um novo envio de armamento para a Ucrânia, após uma conversa telefônica com o ucraniano, Volodymyr Zelensky.



O envio, no valor de 1 bilhão de dólares, inclui artilharia, sistemas de defesa anti-navio, munição e sistemas avançados de mísseis já usados pela Ucrânia, disse Biden.



"Reafirmei meu compromisso de que os Estados Unidos estarão com a Ucrânia na defesa de sua democracia e sua soberania e integridade territorial diante de uma agressão russa não provocada", disse Biden, segundo um comunicado.



O presidente também anunciou 225 milhões de dólares em assistência humanitária para a Ucrânia.



O dinheiro será destinado a alimentos, água potável, suprimentos médicos e outros bens essenciais.



"A coragem, resiliência e determinação do povo ucraniano continuam a inspirar o mundo", disse Biden.



- Situação "muito crítica" -



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, destacou a "necessidade urgente" de aumentar as entregas de armas modernas à Ucrânia.



No entanto, Stoltenberg alertou que será preciso tempo para estrear as forças ucranianas no uso desse novo armamento.



"É um fato que, com a transição das armas da era soviética para as armas mais modernas da Otan, também precisaremos de um pouco de tempo para que os ucranianos estejam prontos para usar e operar esses sistemas", apontou em coletiva de imprensa.



Armas solicitadas pela Ucrânia incluem sistemas de lançamento de foguetes, prometidos pelos Estados Unidos e Reino Unido.



O ministro de Defesa britânico, Ben Wallace, disse nesta quarta-feira da Noruega que as entregas estão "próximas".



Os ucranianos também querem canhões de autopropulsão, como os canhões Caesar, de produção francesa.



A França entregou seis unidades a Kiev nas últimas semanas e a AFP viu nesta quarta-feira soldados ucranianos usando esses canhões para disparar contra alvos russos no Donbass.



A Rússia tenta interceptar as entregas de armas ocidentais e anuncia periodicamente que destruiu carregamentos fornecidos pela Otan.



- Apoio da China -



O presidente chinês Xi Jinping garantiu nesta quarta-feira ao russo Vladimir Putin o apoio de Pequim em questões de "soberania" e "segurança" durante uma conversa por telefone.



"A China está disposta a continuar o apoio mútuo com a Rússia em questões de soberania, segurança e outras questões de interesse fundamental e preocupações importantes", disse Xi, segundo um comunicado da agência oficial de notícias Xinhua.



A transcrição da conversa não dá exemplos específicos, como Ucrânia ou Taiwan.



Por sua vez, o Kremlin disse que os dois líderes concordaram em "expandir a cooperação nos campos de energia, financeiro, industrial, transporte e outros, levando em conta a situação econômica global que foi prejudicada por sanções ocidentais ilegítimas".



Os líderes russo e chinês também discutiram o "desenvolvimento das relações militares e técnico-militares", indicou a Presidência russa, que descreveu a conversa como "calorosa e amistosa".



Diante das sanções ocidentais, a gigante russa de hidrocarbonetos Gazprom anunciou nesta quarta-feira uma nova redução em suas entregas de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream, argumentando que foi forçada a paralisar equipamentos da fabricante alemã Siemens.



A redução do fluxo por esse gasoduto submarino que leva gás da Rússia à Alemanha pelo mar Báltico chega a 60% em dois dias.



A Alemanha considerou, no entanto, que a Gazprom buscava com essas medidas "aumentar o preço do gás".



- Bombardeios constantes -



As autoridades ucranianas admitiram que perderam o controle do centro de Severodonetsk, no Donbass, uma região já controlada em grande parte por separatistas pró-russos desde 2014.



Segundo o prefeito de Severodonetsk, Oleksandre Striuk, uma parte das tropas ucranianas está entrincheirada -com mais de 500 civis- em Azot, uma enorme planta química desta cidade de 100.000 habitantes.



A Rússia propôs nesta terça-feira abrir um "corredor humanitário" para evacuar os civis dos territórios controlados pelos russos. Kiev não confirmou esta informação.



Um líder separatista pró-russo acusou nesta quarta-feira os ucranianos de impedir a operação.



A presidência ucraniana confirmou que os ataques russos contra Severodonetsk e a vizinha Lysychansk continuavam, sem dar mais detalhes. Até agora, Kiev desmente que suas tropas estejam cercadas.



Assim como Severodonetsk, Lysychansk está praticamente vazia de habitantes e sem eletricidade.



"Os russos bombardeiam constantemente o centro da cidade", disse à AFP um polícia.



- "Sinais políticos claros" -



Kiev espera uma decisão antes de 24 de junho sobre sua solicitação de ser aceita como candidato oficial à adesão à União Europeia (UE), o que supõe o início de um processo e negociação que pode durar anos.



Segundo meios de comunicação alemães, o presidente francês Emmanuel Macron, cujo país exerce a presidência semestral da UE, visitará Kiev na quinta-feira ao lado dos chefes de governo da Alemanha, Olaf Scholz, e da Itália, Mario Draghi.



Esta será a primeira visita dos dirigentes das três principais economias europeias desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



"Creio que estamos em um momento no qual necessitamos enviar sinais políticas claros, como União Europeia, para a Ucrânia e o povo ucraniano, que está resistindo heroicamente há vários meses", disse Macron durante uma visita a uma base da Otan na Romênia.