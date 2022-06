Biden anuncia envio à Ucrânia de mais artilharia, munições e mísseis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (15) um novo envio de armamento para a Ucrânia, após uma conversa telefônica com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.



O envio, no valor de 1 bilhão de dólares, inclui artilharia, sistemas de defesa anti-navio, munição e sistemas avançados de mísseis já usados pela Ucrânia, disse Biden.



"Reafirmei meu compromisso de que os Estados Unidos estarão com a Ucrânia na defesa de sua democracia e sua soberania e integridade territorial diante de uma agressão russa não provocada", disse Biden, segundo um comunicado.



O presidente também anunciou 225 milhões de dólares em assistência humanitária para a Ucrânia.



O dinheiro será destinado a alimentos, água potável, suprimentos médicos e outros bens essenciais.



"A coragem, resiliência e determinação do povo ucraniano continuam a inspirar o mundo", disse Biden.