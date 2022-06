Suspeitas de manipulação de passe sanitário contra potenciais manifestantes em cidade chinesa

Os habitantes de uma cidade no centro da China expressaram sua indignação nas redes sociais nesta quarta-feira por uma suposta manipulação do passe de saúde orquestrada pelas autoridades locais para impedir uma manifestação.



A China foi o primeiro país atingido pela pandemia de covid-19 e o primeiro a confinar as localidades afetadas no início de 2020. E foi um dos primeiros a generalizar o passe sanitário, que possibilitou controlar movimentos, identificar casos de contato e isolar pessoas infectadas.



Desde então, os chineses se acostumaram a exibir em lojas e transporte público um aplicativo em seus celulares, que fica verde quando o proprietário está bem de saúde.



Mas nos últimos dias, o passe de muitos moradores de Zhengzhou, capital da província de Henan, inesperadamente ficou vermelho, o que significa que seu titular deve observar uma quarentena obrigatória, informou a mídia oficial chinesa.



Todas essas pessoas têm um ponto em comum: são clientes de bancos que organizavam um protesto por terem tido suas contas bancárias bloqueadas.



Quatro bancos locais, afetados pela desaceleração da economia chinesa, vêm impedindo os saques de milhares de pequenos depositantes desde meados de abril. Uma situação que no mês passado desencadeou atos de protesto, extremamente raros no país.



Apesar de ter um teste de PCR negativo, uma pessoa viu seu passe ficar vermelho ao chegar em Zhengzhou, segundo relatos.



O mesmo aconteceu com outra, sem ter saído de casa em nenhum momento, apontam os meios de comunicação, denunciando uma ação possivelmente deliberada das autoridades locais.



A utilização do passe de saúde para outros fins que não o combate à pandemia é um ato "contrário à moralidade social" e constitui uma "infração", afirma o Global Times, jornal de língua inglesa e nacionalista.



As autoridades de Zhengzhou, interrogadas pela AFP, limitaram-se a dizer que "investigam" o caso.



O assunto repercutiu nas redes sociais, com comentários vistos por dezenas de milhões de usuários.



"Isso é abusou de poder", escreveu um deles na rede Weibo, o equivalente chinês do Twitter.



A maioria dos chineses aceita o rastreamento de seus movimentos por meio do passe de saúde, embora muitos expressem preocupação com o desvio do uso para fins de vigilância, em um país obcecado por manter a ordem.



