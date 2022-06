Twitter ainda conta com aquisição por parte de Musk

O presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, confirmou nesta quarta-feira (15) que a rede social espera que a oferta de compra de Elon Musk se concretize, apesar das dúvidas sobre o projeto.



"Temos a intenção de fechar a transação", disse Taylor, no Salão VivaTech, em Paris, sem mais comentários.



O homem mais rico do mundo apresentou em abril uma oferta para comprar esta plataforma social por em torno de US$ 44 bilhões. Na sequência, deu a entender que recuaria.



Em meados de maio, Musk começou a atacar as contas falsas, afirmando que se retiraria da transação, se suas preocupações não fossem abordadas.



Alguns analistas viram os questionamentos de Musk ao Twitter como um meio de pôr fim ao processo de compra, ou como uma forma de pressionar o Twitter a baixar o preço.