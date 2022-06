EUA pede a aliados que 'intensifiquem' entrega de armas à Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, pediu nesta quarta-feira (15) aos países ocidentais que mantenham o compromisso com a Ucrânia e enviem as armas que Kiev solicita com veemência para resistir à invasão russa.



"Temos que intensificar nosso compromisso comum com a autodefesa da Ucrânia e devemos nos esforçar ainda mais para garantir que a Ucrânia possa defender a si mesma, seus cidadãos e seu território", disse Austin em uma reunião em Bruxelas com quase 50 países que apoiam a Ucrânia.



"Não podemos nos dar o luxo de cruzar os braços e não podemos peder força. O que está em jogo é muito grande. A Ucrânia enfrenta um momento crucial no campo de batalha", acrescentou.



Na visão de Austin, o ataque da Rússia à Ucrânia "não é apenas um perigo para a Ucrânia, mas uma ameaça para toda a segurança europeia".



O secretário americano da Defesa acrescentou que a entrega de artilharia de foguetes Himars de maior alcance e sistemas semelhantes por parte do Reino Unido "aumentariam significativamente" a capacidade militar ucraniana.



Pouco antes, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, destacou a "necessidade urgente" de aumentar as entregas de armas modernas à Ucrânia.



No entanto, Stoltenberg alertou que será preciso tempo para estrear as forças ucranianas no uso desse novo armamento.



"É um fato que, com a transição das armas da era soviética para as armas mais modernas da Otan, também precisaremos de um pouco de tempo para que os ucranianos estejam prontos para usar e operar esses sistemas", apontou em coletiva de imprensa.