Especialistas da ONU 'preocupados' com 'repressão violenta' no Irã

Os especialistas da ONU afirmaram nesta quarta-feira (15) que estão "preocupados" com a "repressão violenta" no Irã contra as manifestações de professores e da sociedade civil em geral e pediram às autoridades para que os responsáveis sejam punidos.



Nos últimos meses, o Irã foi palco de manifestações de professores e outros funcionários que protestam contra as dificuldades econômicas que sofrem, devido à sua perda de poder aquisitivo pela altíssima inflação, que supera 40%.



Alguns professores foram detidos, o que provocou novos protestos para pedir sua libertação. No início de maio, a ONG Human Rights Watch pediu a libertação de cerca de 40 professores detidos.



Os especialistas independentes de direitos humanos, que têm mandato da ONU mas não falam em nome da instituição, afirmaram em um comunicado que quase 80 professores foram detidos ou convocados perante as autoridades.



"Estamos preocupados com a recente escalada de prisões de professores, defensores dos direitos trabalhistas, líderes sindicais, advogados, militantes dos direitos humanos e outros atores da sociedade civil", disseram, lamentando que a margem de ação das associações independentes seja "muito estreita" no país.



Os especialistas afirmaram também que cinco pessoas morreram violentamente nesses protestos contra o alto custo de vida no Irã desde o início de maio devido a um uso excessivo da força por parte da polícia. Por isso, pediram que os responsáveis por esses abusos "sejam punidos".