Museu Britânico defende acordo com a Grécia para compartilhar Mármores do Partenon

O presidente do Museu Britânico de Londres disse ser a favor de um acordo com a Grécia para compartilhar os Mármores do Partenon da Acrópole de Atenas, alvo de uma longa disputa entre os dois países.



Desde o início do século XX, a Grécia solicita oficialmente a devolução de um friso de 75 metros do Partenon e uma das famosas Cariátides do Erecteion, um pequeno templo também na rocha da Acrópole, duas peças-chave do Museu Britânico.



Londres afirma que as esculturas foram "compradas legalmente" em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as vendeu ao Museu Britânico. A Grécia afirma que foi "saqueada" enquanto o país estava sob ocupação otomana.



"Acho que um acordo para contar sua história para Atenas e Londres é possível se o abordarmos sem pré-condições e sem muitas linhas vermelhas", disse George Osborne na rádio LBC na terça-feira.



Questionado sobre a possibilidade de se chegar a um acordo para que os mármores fiquem expostos por um tempo na Grécia e depois retornem a Londres, disse que "esse tipo de acordo" seria possível, "algo que permitiria que fossem vistos em todo o seu esplendor em Atenas e vê-los com exemplos de outras civilizações em Londres".