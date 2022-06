Netflix busca candidatos para versão em reality show de 'Round 6'

A plataforma Netflix está à procura de candidatos para uma versão de reality show da série sul-coreana de sucesso global "Round 6", embora sem fatalidades.



"Após o maior casting da história dos reality shows, 456 verdadeiros competidores participarão do jogo, em busca de um prêmio de 4,56 milhões de dólares que pode mudar suas vidas", anuncia a plataforma em um site criado especialmente para recrutar os candidatos de "Squid Game: The Challenge".



Os organizadores informam que procuram "participantes anglófonos de qualquer lugar do mundo".



Entre as condições exigidas, a pessoa deve ter no mínimo 21 anos, "estar disposta a participar do programa por no máximo 4 semanas, atualmente previsto para o início de 2023" e "estar disposto a viajar para todos os lugares que forem necessários".



"Os verdadeiros jogadores ficarão imersos no emblemático universo de 'Squid Game', sem saber o que os espera", indica a nota de recrutamento, que promete "uma série de provas que te deixarão sem fôlego".



O anúncio foi feito pela Netflix na noite de terça-feira nas redes sociais.



A série "Round 6" causou sensação no ano passado, mas também polêmica devido à violência reinante e ao clima de paranoia que se instalava entre os protagonistas da falsa competição.



Centenas de pessoas pertencentes às faixas mais humildes da sociedade sul-coreana são convidadas a participar de um misterioso jogo cujas regras mudam à medida que avançam nas provas, exceto a mais importante: salve-se quem puder.



Os perdedores são impiedosamente eliminados por máquinas ou vigilantes mascarados. O prêmio do jogo aumenta à medida que os jogadores caem, até totalizar uma soma astronômica.



A Netflix garante que na sua versão real do jogo "o pior que pode acontecer é voltar para casa de mãos vazias".



"Ganhando ou perdendo, todos os jogadores sairão ilesos. Mas se ganhar, ganhará muito!", acrescenta a chamada da plataforma.



"Round 6" em sua versão fictícia se prepara para filmar sua segunda temporada, que não deve ser lançada antes de 2024.