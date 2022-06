Redução do fluxo de gás russo é 'decisão política', denuncia Alemanha

A redução de 40% no fluxo de gás russo para a Alemanha anunciada na terça-feira (14) pela gigante Gazprom, e que também afetou a Itália nesta quarta, é uma "decisão política" - denunciou o governo alemão.



O gigante energético russo Gazprom cortou em 40% suas entregas diárias para a Alemanha e reduziu em 15% o fluxo do abastecimento para o grupo italiano Eni.



"O que aconteceu ontem é uma decisão política, não pode ser justificada por motivos técnicos", disse o ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck, em entrevista coletiva em Berlim.



Ontem, a Gazprom atribuiu a redução do fluxo de gás a um problema técnico, que teria sido provocado pela não entrega, por parte do grupo alemão Siemens, dos componentes necessários.



Nesta quarta-feira, a empresa italiana de energia Eni disse que as entregas de gás russo caíram 15% durante o dia.



"Eni confirma que a Gazprom comunicou-lhe uma redução limitada das entregas de gás durante a jornada de hoje, equivalente a um corte de 15%", disse um porta-voz à AFP, acrescentando que as "razões desta baixa não foram especificadas ainda".



As exportações de gás russo para a Europa caíram, devido às sanções tomadas contra a Rússia por sua intervenção militar na Ucrânia.



ENI



GAZPROM