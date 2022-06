Presidente chinês garante a Putin apoio à Rússia em termos de "soberania e segurança"

O presidente da China, Xi Jinping, garantiu nesta quarta-feira, em uma ligação telefônica ao presidente russo Vladimir Putin, que Moscou pode contar com o apoio de Pequim em termos de "soberania e segurança", informou a imprensa estatal.



"A China deseja seguir apoiando a Rússia em questões como soberania e segurança e em outros temas que representam um interesse fundamental e uma grande preocupação", declarou Xi, de acordo com a televisão pública chinesa, durante a conversa com Putin, a segunda desde o início da invasão russa da Ucrânia, no fim de fevereiro.



A China não condenou a invasão russa da Ucrânia e foi acusada de oferecer apoio diplomático a Moscou, ao criticar as sanções ocidentais e o fornecimento de armas a Kiev.



Durante a conversa, Xi celebrou o "bom momento de desenvolvimento" das relações bilaterais desde o início do ano, em um contexto de "agitação e mudanças mundiais".



O presidente chinês mostrou o desejo de "intensificar a coordenação estratégica e fortalecer a comunicação" com a Rússia.