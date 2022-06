OMC prorroga reunião ministerial por um dia

A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) será prorrogada por um quinto dia adicional, com expectativa de que na quinta-feira (16) os representantes dos países alcancem um acordo sobre os subsídios à pesca, à segurança alimentar e à luta contra a covid-19.



A reunião de ministros do Comércio em Genebra "vai ser prorrogada para o quinto dia", anunciou nesta quarta-feira a organização, depois que a diretora geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou que os países poderiam ultrapassar os limites em algumas questões "se recebessem um pouco mais de tempo.



O organismo toma decisões por consenso e os 164 países membros precisam alcançar um acordo para qualquer reforma.



Na terça-feira, a Índia rejeitou o projeto de acordo sobre subsídios à pesca, alegando que precisa de um período de transição de 25 anos.



As negociações sobre os subsídios que estimulam a pesca excessiva e ameaçam a sustentabilidade dos peixes estão paralisadas na OMC há mais de duas décadas.



Okonjo-Iweala esperava um avanço no tema durante a primeira conferência ministerial da OMC em quase cinco anos.



A ex-ministra das Finanças e das Relações Exteriores da Nigéria, que assumiu a direção da OMC em março de 2021, conta com sua liderança para estabelecer acordos e dar um novo fôlego à organização para mostrar que tem um papel relevante diante de grandes desafios globais.



"Isto exige trabalhar mais duro e ficar durante a noite, fazer o que for preciso para conseguir. A boa notícia é que... conseguimos avanços, mas vamos precisar de um pouco mais de trabalho e tempo", disse Okonjo-Iweala.