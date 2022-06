A Ucrânia espera uma decisão nesta quarta-feira sobre um aumento das entregas de armas por parte dos aliados ocidentais, anunciou o conselheiro da presidência do país.



"Recebo diariamente mensagens de nossos combatentes dizendo: 'Nós aguentamos, mas digam quando as armas chegarão", afirmou no Twitter Mikhailo Podoliak.



"E eu faço a mesma pergunta (...) Bruxelas, estamos esperando uma decisão", completou, antes de uma reunião de líderes europeus com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre a questão.