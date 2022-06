O espaço aéreo suíço "reabriu" depois de permanecer completamente fechado por mais de duas horas na manhã desta quarta-feira devido a uma falha no sistema de informática, anunciou o controlador de tráfego aéreo Skyguide.



"O problema técnico da Skyguide foi resolvido e o fechamento do espaço aéreo foi suspenso às 8h30 (3h30 de Brasília)", afirmou a empresa em um comunicado.



Os voos foram retomados nos aeroportos de Genebra e Zurique, segundo a Skyguide, que não revelou detalhes sobre o que provocou a falha.



No início da manhã, a Skyguide anunciou o fechamento do espaço aéreo por "por razões de segurança".