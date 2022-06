China: produção industrial e vendas no varejo seguem afetadas pela covid

A China apresentou números ruins de produção industrial e vendas no varejo em maio, no momento em que o crescimento da segunda maior economia do mundo é ameaçado pelas persistentes restrições anticovid do país.



Em maio, as vendas no varejo caíram 6,7% em ritmo anual, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas, no terceiro mês consecutivo de contração deste indicador de consumo.



O resultado é melhor do que a queda registrada em abril (-11,1%).



Na produção industrial, os dados mostram uma leve recuperação de 0,7%, após uma queda de 2,9% no mês anterior, enquanto o desemprego em áreas urbanas também registrou leve redução, a 5,9%.



Analistas e até alguns políticos chineses estão preocupados com o impacto econômico da persistência da estratégia de saúde "covid zero", que inclui confinamentos e testes em larga escala que perturbam a atividade e a cadeia de suprimentos.



O impacto é particularmente significativo com o confinamento da cidade mais populosa e centro econômico da China, Xangai, que em junho começou a deixar para trás dois meses de confinamento severo.



NOMURA HOLDINGS