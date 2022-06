Ruanda afirma que continua comprometida a receber migrantes do Reino Unido

Ruanda continua comprometida a receber os migrantes enviados pelo Reino Unido após o cancelamento do primeiro voo previsto para terça-feira por uma decisão judicial europeia de última hora, afirmou nesta quarta-feira a porta-voz do governo.



"Não estamos desencorajados por estes acontecimentos. Ruanda continua completamente comprometida a fazer com que esta aliança funcione", disse à AFP a porta-voz do governo, Yolande Makolo.



"Ruanda continua preparada para receber os migrantes quando eles chegarem e para oferecer segurança e oportunidades em nosso país", acrescentou.



O governo britânico quer enviar migrantes a este país do leste da África, que fica a 6.500 km de Londres, desencorajar as chegadas ilegais através do Canal da Mancha, um plano criticado por ONGs e chamado de "imoral" pela Igreja Anglicana.



O primeiro voo com pelo menos 10 imigrantes sem documentos estava programado para terça-feira, mas foi cancelado na última hora após vários recursos judiciais e uma decisão urgente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.