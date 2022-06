Manifestantes indígenas paralisam poços de petroleira no Equador

Manifestantes indígenas do Equador que se opõem às políticas do governo forçaram a paralisação de poços da PetroOriental, o que resulta em um prejuízo de 1.400 barris por dia (bpd), informou a empresa chinesa nesta terça-feira.



"Algumas de nossas locações petrolíferas estão ocupadas desde ontem ilegalmente e mediante o uso da força por algumas pessoas da etnia Waorani da comunidade Yawepare", na Floresta Amazônica. "Eles intimidaram nossos técnicos, apreenderam suprimentos e alimentos e os obrigaram a interromper a atividade de oito poços e equipamentos nas locações Nantu E e Campo Hormiguero", acrescentou a petroleira.



O petróleo bruto é o principal produto tradicional de exportação do Equador. A PetroOriental explora os blocos 14 e 17, localizados na província amazônica de Orellana e que produzem cerca de 11.700 bpd.



Convocados pela principal organização indígena equatoriana, Conaie, os povos indígenas protestam desde ontem por tempo indeterminado contra o governo do conservador Guillermo Lasso, de quem exigem a redução dos preços dos combustíveis e a reestruturação das dívidas dos camponeses com os bancos. Além disso, houve bloqueio de estradas, como os acessos a Quito.



O presidente da Conaie, Leônidas Iza, foi preso hoje por supostos atos de vandalismo durante os protestos. Lasso denunciou um "ataque a uma instalação de bombeamento de petróleo" na Amazônia, sem identificar a empresa responsável pela mesma.



A PetroOriental informou que "as atividades nessas locações seguem paralisadas e não foi possível retomá-las mesmo com apoio militar, uma vez que as vias de acesso foram bloqueadas. Os veículos do Exército foram inutilizados pelo uso de lanças contra os pneus", acrescentou.



A empresa, que faz parte das grandes petroleiras chinesas CNPC e Sinopec, ressaltou que a situação foi notificada ao governo nacional, "para garantir a normalidade operacional e o cumprimento dos nossos contratos com o Estado equatoriano".



A produção de petróleo do Equador entre janeiro e abril foi de 481 mil bpd, dos quais 65% foram exportados, segundo o Banco Central do país.



SINOPEC - CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION