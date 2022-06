O voo que devia levar migrantes do Reino Unido para Ruanda nesta terça-feira (14), um plano do governo britânico para desestimular a imigração ilegal, foi cancelado após recursos legais de última hora.



"Último bilhete cancelado. NINGUÉM VAI PARA RUANDA", tuitou a organização beneficente de apoio aos refugiados Care4Calais, enquanto fontes governamentais confirmaram à agência de notícias PA que o avião não vai decolar devido a intervenções de última hora do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.