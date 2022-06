Zelensky diz que resultado da batalha do Donbass 'indicará' curso da guerra

Os combates em Severodonetsk e Lysychansk, duas cidades com cerca de 100 mil habitantes, já duram vários dias e sua tomada pelo exército russo permitiria às tropas de Moscou seguirem para Sloviansk, na região de Donetsk, cerca de 70 km a oeste. (foto: ARIS MESSINIS / AFP)

A defesa do exército ucraniano na região do Donbass (leste), objetivo prioritário para Moscou, é "vital" para Kiev porque seu resultado "dará uma indicação" do futuro da guerra com a Rússia, disse nesta terça-feira o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.





"É vital permanecer no Donbass (...) A defesa da região é essencial para dar uma indicação de quem dominará [o terreno] nas próximas semanas", disse Zelensky em seu discurso diário aos ucranianos transmitido pelo Telegram.



"Temos que aguentar", afirmou o mandatário, em pé em frente ao edifício da sede do governo em Kiev.



Os russos avançam gradualmente no Donbass até controlar quase por completo a região de Luhansk.



Os combates em Severodonetsk e Lysychansk, duas cidades com cerca de 100 mil habitantes, já duram vários dias e sua tomada pelo exército russo permitiria às tropas de Moscou seguirem para Sloviansk, na região de Donetsk, cerca de 70 km a oeste.