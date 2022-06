Dez supostos criminosos morrem em operação perto da capital do México

Dez supostos criminosos morreram e sete foram detidos nesta terça-feira (14) em uma operação do Ministério Público contra uma gangue armada en Texcaltitlán, Estado do México, vizinho da capital do país, informou o órgão.



O fato ocorreu quando "um grupo fortemente armado atacou elementos" do MP, os quais responderam "com o legítimo uso da força", afirmou a dependência estatal em sua conta do Twitter.



A autoridade reportou também que três de seus agentes ficaram feridos, mas "não gravemente", enquanto quatro dos capturados foram feridos durante o confronto.



"Reconhecemos e estamos orgulhosos das ações realizadas, sem trégua, por nossos colegas contra grupos criminosos em todo o Estado do México", destacou o Ministério Público em suas redes sociais.



A autoridade não especificou se os mortos e detidos pertencem a algum dos cartéis de drogas que atuam naquela região central do país.



Após a operação, os agentes apreenderam 20 armas longas do tipo R-15, revólveres, cartuchos, cinco veículos, coletes à prova de balas, uniformes do tipo militar, além de equipamentos de comunicação, detalhou o MP.



A ação também contou com o apoio de membros do exército, da Marinha, da Guarda Nacional e da polícia do Estado do México, acrescentou a instituição.