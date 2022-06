Rússia proíbe entrada de 49 britânicos, incluindo jornalistas

A Rússia anunciou nesta terça-feira (14) que proibiu a entrada em seu território de 49 cidadãos britânicos, entre eles jornalistas e representantes do setor da Defesa, em meio às sanções relacionadas ao conflito na Ucrânia.



O Reino Unido foi um dos apoios mais firmes às autoridades de Kiev, depois que o presidente russo Vladimir Putin enviou tropas à Ucrania em 24 de fevereiro.



"Os jornalistas britânicos na lista estão envolvidos na difusão deliberada de falsas informações sectárias sobre a Rússia e eventos na Ucrânia e no Donbass", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.



O primeiro-ministro britânico Boris Johnson reagiu dizendo que "o instinto de Putin é sempre silenciar a dissidência e suprimir aqueles que relatam com precisão sua campanha desastrosa na Ucrânia".



"Apoio totalmente a mídia britânica e meus colegas no governo e no Parlamento e continuarei apoiando seu trabalho incansável", escreveu Johnson no Twitter.



Entre as pessoas sancionadas há 29 jornalistas e responsáveis da BBC, de jornais como The Guardian, The Times e Financial Times, assim como da rede Sky News.



Todos eles "não estão mais autorizados a entrar na Federação da Rússia", segundo o comunicado.



A lista também inclui os nomes de 20 altos responsáveis vinculados à indústria da Defesa, entre eles Michael Wigston, chefe da Royal Air Force (RAF).



"Pessoas vinculadas à Defesa britânica estão envolvidas em participar de decisões relativas à entrega de armas à Ucrânia", explica o comunicado do ministério russo.



Londres ofereceu até agora ajuda militar à Ucrânia no valor de 750 milhões de libras (US$ 937 milhões), incluindo o envio de sistemas de defesa antiaérea, milhares de mísseis antitanque, vários tipos de munições e centenas de blindados e veículos militares.