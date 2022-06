Heard mantém 'cada palavra' de depoimento do julgamento que perdeu contra Depp

Amber Heard mantém "cada palavra" de seu depoimento no julgamento por difamação que perdeu contra seu ex-marido Johnny Depp, conforme ela revelou em uma entrevista divulgada nesta terça-feira (14).



Após um processo legal de seis semanas em um tribunal de Fairfax, na Virgínia, perto da capital dos Estados Unidos, o júri decidiu que Depp deveria ser indenizado em mais de 10 milhões de dólares, e que Heard deveria receber dois milhões de seu ex-marido, pois ela havia apresentado uma contrademanda.



Durante o julgamento, que foi transmitido ao vivo, os dois trocaram denúncias de abuso doméstico e Heard foi alvo de insultos nas redes enquanto transcorriam as audiências.



"Manterei cada palavra de meu depoimento até o dia da minha morte", disse Heard em entrevista ao canal NBC News.



Depp apresentou uma ação exigindo US$ 50 milhões de indenização contra Heard por um artigo de que a atriz escreveu para o Washington Post em dezembro de 2018, que o descreve como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".



A atriz, por sua vez, apresentou uma contrademanda pedido 100 milhões depois que o advogado de Depp qualificara suas alegações de abuso de "boato".



A opinião pública nas redes aparentemente se alinhou com Depp e os advogados de Heard acusaram a defesa do ator de montar uma campanha para "demonizá-la".



Heard disse que o julgamento foi a situação "mais humilhante e horrível" que já passou.



"Nunca havia me sentido como se tivessem retirado minha própria humanidade", acrescentou, ao se referir aos muitos seguidores de Depp pelos quais ela tinha que passar para chegar à sala de audiências.



Heard também contou à NBC que não instigou a violência durante o casamento, como argumentou a defesa de seu ex-marido.



"Nunca tive que instigá-la. Eu respondia a ela. Quando [a violência] se torna normal, como testemunhei, você tem que se adaptar", afirmou.



Contudo, disse lamentar seu próprio comportamento durante a relação com Depp.



"Me comportei de forma horrível, de forma quase irreconhecível para mim mesma", assinalou, e acrescentou: "Me arrependo muito."