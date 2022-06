Indígenas do Equador mantêm protestos após seu líder ser preso por vandalismo

A prisão do líder indígena equatoriano Leonidas Iza por supostos atos de vandalismo não impediu que milhares de equatorianos voltassem a bloquear rodovias nesta terça-feira (14), pelo segundo dia consecutivo, em protesto contra o governo.



As manifestações, convocadas por tempo indeterminado, ocorreram em pelo menos onze das 24 províncias equatorianas, incluindo os acessos a Quito, segundo um relatório do Serviço Integrado de Segurança ECU911.



O presidente conservador Guillermo Lasso denunciou que na segunda-feira aconteceram "atos de vandalismo", como invasões de produtores agrícolas e o ataque a uma instalação de bombeamento de petróleo na floresta amazônica. Este último fato foi negado por vários ministros da área de segurança na noite de ontem.



Os indígenas, que exigem a redução dos preços dos combustíveis e a renegociação das dívidas dos camponeses com os bancos, continuam bloqueando estradas com pneus em chamas, toras e barricadas de terra e pedras.



As reclamações não diminuíram apesar de Iza, chefe da Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie), ter sido preso na manhã de terça-feira no setor de Pastocalle, na província andina de Cotopaxi (sul).



O líder Kichwa-Panzaleo foi transferido para uma unidade da Procuradoria em Quito, segundo a ONG de direitos humanos Inredh.



A sede desta entidade está isolada por policiais e militares. Nos arredores, manifestantes agitam bandeiras do movimento indígena.



A Inredh considerou que a prisão de Iza, um engenheiro ambiental de 39 anos, "provocará maior indignação e uma onda de violência".



- Cinco detidos -



A Conaie, que em 2019 liderou mais de uma semana de manifestações violentas contra o governo que deixaram onze mortos, confirmou a prisão de Iza, presidente dessa poderosa organização opositora desde junho de 2021, a chamando de "violenta, arbitrária e ilegal" e pedindo sua libertação.



"Grupos de elite da Polícia e das Forças Armadas detêm ilegalmente @LeonidasIzaSal1 presidente da CONAIE. Chamamos a nossa estrutura organizacional a RADICALIZAR as medidas de fato pela LIBERDADE de nosso líder máximo e pela dignidade de nossa luta", afirmou o movimento no Twitter.



O ministro do Interior, Patricio Carrillo, por sua vez, informou que há cinco detidos: "4 autores materiais e um dos autores intelectuais, aguardando sua audiência".



"Aqueles que cometem atos de vandalismo responderão à justiça", enfatizou Lasso, que assumiu o cargo há um ano.



As autoridades estimaram que cerca de 6.000 pessoas participaram dos protestos nacionais de segunda-feira. Por sua parte, Iza sustentou que o Executivo está "minimizando" as manifestações e alertou que elas continuarão de maneira "indefinida".



A Conaie, que já participou de vários diálogos malsucedidos com o governo de Lasso, propõe que os preços dos combustíveis sejam reduzidos para 1,50 dólares para o galão de 3,78 litros de diesel e 2,10 para a gasolina de 85 octanos.



Os indígenas também protestam contra a falta de emprego e a entrega de concessões de mineração em seus territórios. Eles exigem também o controle de preços dos produtos agrícolas.



