Socorristas tentam resgatar menino preso em poço na Índia

Socorristas indianos lutavam nesta terça-feira (14) para salvar um menino surdo-mudo de 10 anos que está preso em um poço há quatro dias.



O menino, chamado Rahul Sahu, caiu em um poço muito estreito de 24 metros de profundidade enquanto brincava atrás de sua casa no estado de Chhattisgarh, no centro da Índia, na sexta-feira.



Os socorristas tentam abrir um túnel próximo ao poço com escavadeiras e guindastes, atuando com a ajuda de militares e de membros da agência de resposta a catástrofes.



O menino "responde bem" às equipes de resgate que monitoram sua condição e seus movimentos com uma câmera, disse à AFP o chefe de polícia do distrito de Janjgir, Vijay Agrawal, por telefone.



"Como a criança não pode falar, ou ouvir, o desafio é ainda maior", afirmou.



Um tubo de oxigênio está fornecendo ar fresco ao menino, mas um porta-voz do governo relatou que a perfuração do túnel sofreu atraso por causa da presença de rochas muito duras.



O ministro-chefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, manifestou esperança de que o menino saia com vida do poço e afirmou, no Twitter, que uma banana havia sido entregue a ele.



Os poços nas aldeias agrícolas indianas são locais frequentes de acidentes fatais envolvendo crianças pequenas.



Em 2019, no estado de Punjab, no norte, um menino de dois anos morreu em um poço após quatro dias de tentativas frustradas de salvá-lo.



No mesmo ano, um menino de um ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana, depois de passar dois dias em um poço.