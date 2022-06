Rússia reduz em 40% fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream

O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira que reduzirá em 40% o fornecimento diário de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream, depois que o grupo alemão Siemens não entregou componentes necessários.



"O abastecimento de gás através do gasoduto Nord Stream pode acontecer atualmente com uma quantidade de até 100 milhões de metros cúbicos por dia", afirmou a Gazprom em um comunicado publicado no Telegram, acrescentando que o volume diário previsto é de 167 milhões de metros cúbicos.



Devido, entre outras coisas, à ausência de compressores Siemens, "no momento apenas três unidades de compressão de gás podem ser utilizadas" na estação de compressão de Portovaia, no noroeste da Rússia.



As exportações de gás russo para a Europa caíram devido às sanções adotadas contra a Rússia por sua intervenção militar na Ucrânia.



A Gazprom interrompeu as entregas de gás a vários clientes europeus que se negaram a pagar em rublos, como exigia o presidente russo Vladimir Putin.



O gasoduto Nord Stream 1 fornece gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico desde 2012.