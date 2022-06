O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira que reduzirá em 40% o fornecimento diário de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream, depois que o grupo alemão Siemens não entregou componentes necessários.



"O abastecimento de gás através do gasoduto Nord Stream pode acontecer atualmente com uma quantidade de até 100 milhões de metros cúbicos por dia", afirmou a Gazprom em um comunicado publicado no Telegram, acrescentando que o volume diário previsto é de 167 milhões de metros cúbicos.