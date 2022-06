TEDH: lei russa sobre 'agentes estrangeiros' viola Convenção Europeia de Direitos Humanos

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) considerou, nesta terça-feira (14), que a lei russa de 2012 sobre "agentes estrangeiros" viola a Convenção Europeia de Direitos Humanos, após uma denúncia de 73 ONGs russas.



Esta legislação, que impõe "extraordinários requisitos de auditoria, declaração e exibição, assim como o risco de fortes multas", levou à dissolução, ou à liquidação, de muitas ONGs, afirma o TEDH.



O tribunal europeu avalia ainda que esta lei não é "necessária em uma sociedade democrática" e que viola as disposições sobre liberdade de expressão e de reunião.



As ONGs demandantes estavam "ativas nos âmbitos da sociedade civil, direitos humanos, proteção do meio ambiente e patrimônio cultural, educação, previdência social e migração", disse o tribunal.



A instituição judiciária do Conselho da Europa, órgão independente da União Europeia (UE) deixado pela Rússia em março, já havia pedido a Moscou em dezembro, em vão, para "suspender" a dissolução da ONG Memorial.



Essa organização não governamental fundada em 1989 por dissidentes soviéticos para resguardar a memória das vítimas do stalinismo ficou na mira do Kremlin por sua defesa das liberdades públicas.



O TEDH condenou a Rússia a pagar 292.090 euros (quase US$ 305 mil) por danos materiais; 730.000 euros, por danos morais (US$ 762 mil); e 118.854 euros em custos (US$ 124 mil).



Na Rússia, os "agentes estrangeiros" estão sujeitos na Rússia a inúmeras obrigações e procedimentos onerosos, sob pena de receberem sanções significativas. Devem indicar esse "status" em cada uma de suas publicações.



No domingo (12), o diretor da ONG russa Comitê contra a Tortura, Serguei Babinets, anunciou sua dissolução, ao considerar "um insulto e uma calúnia" que Moscou a designasse como "agente estrangeira".



Esta organização fundada em 2000 milita para pressionar as autoridades a investigarem os maus-tratos infligidos pelas forças de segurança e pôr-lhes fim. A ONG trabalhou, em particular, na situação na Chechênia.



Sua designação como "agente estrangeiro" se deu no contexto de uma repressão contra qualquer voz crítica na Rússia, em especial após a intervenção militar na Ucrânia no final de fevereiro passado.