Zelensky diz que custo humano de combates em Severodonetsk é 'assustador'

O "custo humano" da disputa por Severodonetsk, cidade estratégica no leste da Ucrânia que os russos não conseguiram até o momento tomar por completo, é "assustador", disse nesta segunda-feira (13) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



"O custo humano desta batalha é muito alto para nós. É simplesmente assustador", disse Zelensky em seu discurso diário aos ucranianos, transmitido pelo Telegram.



"A batalha do Donbass certamente ficará na história militar como uma das mais violentas da Europa", declarou o presidente da Ucrânia.



"Até cem soldados ucranianos" morrem e "500 ficam feridos" diariamente nos combates com o exército russo, afirmou na última quinta-feira o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov.



Zelensky revelou em 1º de junho que o exército estava perdendo "entre 60 e 100 soldados" por dia. "Estamos enfrentando a maldade absoluta", completou.



Nesta segunda-feira, o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, afirmou que "entre 70 e 80% da cidade" estava ocupada pelos russos, e completou que as três pontes que unem Severodonetsk com a cidade vizinha de Lysychansk "foram destruídas".