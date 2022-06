Amber Heard diz que 'ódio' nas redes durante julgamento contra Depp não foi 'justo'

A atriz Amber Heard disse que o "ódio" que sofreu nas redes sociais durante o julgamento contra Johnny Depp não foi "justo", mas insistiu que não culpa ao júri por tomar partido a favor de seu ex-marido.



Depois de seis semanas no tribunal, um júri concedeu a Depp mais de 10 milhões de dólares por danos e difamação e 2 milhões a Heard.



O caso, que foi transmitido ao vivo, expôs detalhes íntimos da vida do ex-casal de Hollywood, e Heard virou alvo nas redes sociais.



"Não acho que uma pessoa comum deve entender estas coisas", disse a atriz em sua primeira grande entrevista desde o veredicto.



"Mesmo que alguém tenha certeza de que eu mereço todo esse ódio, mesmo que pensem que estou mentindo, eles não podem me olhar nos olhos e dizer que acham que houve uma representação justa nas mídias sociais".



"Não podem me dizer que acham que isso foi justo", disse à rede americana NBC.



Depp processou Heard por um artigo de opinião publicado no Washington Post no qual ela, sem mencioná-lo, se descreve como uma "figura pública representando a violência doméstica". Heard respondeu a ação de Depp depois que o advogado de seu ex-marido qualificou suas denúncias de violência como uma "farsa".



A opinião pública durante o julgamento se mostrou em sua maioria a favor de Depp, e os advogados de Heard acusaram a equipe legal do ator de "demonizá-la".



A advogada de Heard, Elaine Bredehoft, afirmou que a atriz de "Aquaman" pretende recorrer da decisão judicial.



Em uma prévia da entrevista publicada nesta segunda-feira, Heard disse que não "levou para o lado pessoal" a decisão do júri.



"Se sentaram nas cadeiras e escutaram durante três semanas depoimentos de funcionários pagos (...) Como não chegar a essa conclusão?", disse Heard na entrevista que será divulgada na íntegra na sexta-feira.



"Não os culpo. Na realidade entendo que ele é uma figura amada, e as pessoas acham que o conhecem. Ele é um ator fantástico", referiu-se a Depp.



Quando a entrevista acrescentou que o dever do jurado implicava não deixar-se influenciar pelo status de Depp, Heard reiterou sua opinião: "como não o fariam após escutar durante três semanas e meia depoimentos de pessoas que afirmavam que sou uma pessoa sem credibilidade?".