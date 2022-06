ONU faz campanha para arrecadar fundos e salvar petroleiro abandonado no Iêmen

A ONU lançará uma campanha para financiar uma operação destinada a impedir que um navio petroleiro abandonado nas águas do Iêmen provoque um vazamento de óleo no mar Vermelho, disse nesta segunda-feira (13) um alto funcionário da organização.



O petroleiro FSO Safer, ancorado nas águas do estratégico porto de Hodeida, contém o equivalente a pouco mais de um milhão de barris e a qualquer momento pode se partir, explodir ou pegar fogo, segundo especialistas. Com 45 anos, o petroleiro não é reparado desde 2015.



O Iêmen é afetado por uma das piores crises humanitárias no mundo, devido à guerra com os rebeldes houthis, que controlam o porto de Hodeida.



Uma operação de transferência de 1,1 milhão de barris do navio abandonado até outra embarcação pode ser iniciada no próximo mês, de acordo com o site da campanha de financiamento coletivo, que começará a aceitar doações na terça-feira.



Uma conferência de doadores das Nações Unidas organizada no mês passado para o salvamento do petroleiro só arrecadou 33 milhões de dólares, longe dos 80 milhões esperados.



A Arábia Saudita se comprometeu no domingo a destinar 10 milhões de dólares para financiar parte do plano.



