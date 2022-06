Vacina da Pfizer é segura para menores de cinco anos, diz agência dos EUA

A agência que regula o setor de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) afirmou que a vacina anticovid-19 da Pfizer é segura e eficaz para crianças menores de cinco anos, antes de uma reunião para avaliar sua autorização no final desta semana.



Os menores de cinco anos são o único grupo etário ainda não elegível para a vacinação nos Estados Unidos - e na maioria dos países -, no momento em que as taxas de hospitalização e de morte "são mais altas entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos", disse a FDA, em um documento divulgado no domingo (12).



A agência convocou para 15 de junho uma reunião de especialistas para decidir se recomenda três doses de três microgramas da vacina da Pfizer para menores entre entre seis meses e quatro anos de idade; e duas doses do imunizante da Moderna, para crianças entre seis meses e cinco anos de idade.